أغنية جاستن بيبر INTENTIONS تتخطى 5 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة



ونقلت صحيفة ديلي ميل فيديو الأغنية الذي نجح في أن يحصد عدد لا بأس به من المشاهدات في أول 24 ساعة من طرحه، تخطى 5 ملايين مشاهدة.



يأتي ذلك بعد أن أعلن المغني الكندي الشاب جاستن بيبر عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام" عن العنوان الرسمي لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020 الجاري.



وكان قد طرح جاستن أول أغنية من هذا الألبوم بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وكانت بعنوان Yummy.



ونقلت صحيفة ديلي ميل منشور جاستن عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام"، الذي ذكر به أن عنوان البومة الجديد سيكون Changes، بمعنى تغيرات، كما ألحق جاستن عنوان الألبوم بالملصق الرسمي الخاص به.



وحدد جاستن ضمن منشوره، الموعد الرسمي لطرح الألبوم للبيع بالأسواق بحلول يوم عيد العشاق خلال الـ 14 شهر فبراير الجاري.



كما أعلن جاستن عن طرح أغنية جديدة ضمن أغنيات الألبوم قبل موعد طرح الألبوم بأيام قليلة، تحمل عنوان Get Me، يشاركه في الغناء بها المغني "كيهلاني".



ويستعد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر للعودة من جديد للظهور بالساحة الفنية، بعد غياب دام 5 سنوات، منذ آخر ألبوم له.



وسيكون الألبوم الجديد لجاستن، stadium album، بالإضافة لإعلان بيبر عن جولة فنية يحيي خلالها عددا من الحفلات الغنائية للترويج للألبوم الجديد، تقام بعدد من المدن الكبرى داخل وخارج الولايات المتحدة.



طرح النجم الكندي الشاب جاستن بيبر، فيديو كليب لواحدة من أغاني ألبومه الجديد بعنوان INTENTIONS عبر صفحته الرسمية على موقع يوتيوب.