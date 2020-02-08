ديمي لوفاتو مذيعة للمرة الأولى



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفاد بأن ديمي ستكون مقدمة برنامج توك شو، تتحدث خلاله عن حالات المرض الذهني، والمعانون من الإدماني، والساعين للأندماج مع المجتمع بعد التعافي من هذه الأمراض.



وقالت الصحيفة أن الموسم الأول من البرنامج سيتكون من 10 حلقات، ستستضيف بهم ديمي مجموعة من النماذج ممن خاضوا حرب ضد هذه الأمراض وتعافوا منها، وهي التجربة التي عاشتها ديمي بنفسها.



كما ذكرت الديلي ميل، أن البرنامج سيتم بثه بعنوان Pillow Talk With Demi Lovato.



تستعد النجمة الشابة ديمي لوفاتو لخوض تجربة التقديم التليفزيوني للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، حيث ستصبح مقدمة لبرنامج توك شو خاص بها.