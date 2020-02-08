ويل سميث يظهر باللحية استعدادا لدوره بفيلم "كينج ريتشارد"



ونشرت صحيفة ديلي ميل البرياطنية، أول لقطات من استعدادات ويل سميث للدور، حيث ظهر بأحد ملاعب التنس، وكان قد أطلق لحيته في إطار تقمصه للشخصية.



وسبق أن قال "سميث" فى تصريحات صحفية نشرتها الصحيفة، أنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.



ولم يتم تعين مخرج للفيلم حتى الآن، وإنما تم اختيار المؤلف زاك بايلن لكتابة السيناريو، الذى يحتوى قصة ريتشارد الذى بدء من الصفر من مدينة كومبتون التابعة لولاية كاليفورنيا، بتدريب نفسه على التنس، ثم تجهيز بناته للسير على خطاها.



وتوجت سيرينا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1999، وفازت فينوس ببطولة ويمبلدون في عام 2000، وتعتبر الأولى أسطورة داخل عالم التنس بعد تحقيقها 23 لقبًا للفرد فى سباقات "جراند سلام" لتحل المركز الثانى لأكثر اللاعبات تحقيقا للبطولات بعد مارجريت كورت.



يجسد الفنان العالمى ويل سميث،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس، سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد - King Richard.