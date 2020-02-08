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كيانو ريفز يبدأ تصوير الجزء الرابع من أفلام Matrix

السبت 08/فبراير/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهر النجم الكبير كيانو ريفز في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد الجزء الرابع المنتظر من أفلام "ماتركس" الشهيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها كيانو، بموقع تصوير خارجي للفيلم، بمدينة سان فرانسيسكو.
ووجد النجم كيانو ريفز في حالة تحدي مع النفس نادرة الحدوث بهوليوود، بعد أن تم تحديد أيام الطرح الرسمية لأفلامه الجديدة المنتظرة The Matrix 4 وJohn Wick 4.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المفارقة، حدثت بأن تم تحديد شركة ليونز جيت، المنتجة لفيلم John Wick 4 ليوم 21 مايو 2021، ليكون اليوم الرسمي لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية.

وهو اليوم نفسه الذي اختارته شركة "ورنور بروز" المنتجة لفيلم The Matrix 4، 21 مايو 2021 أيضا، لطرحه بصالات العرض.

جدير بالذكر أن النجم كيانو ريفز سبق أن اتفق مع شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate على إنتاج نسخة نسائية من فيلمه الناجح "جون ويك" الذي أنتج منه 3 أجزاء ناجحة حتى الآن.
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