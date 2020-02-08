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نجم جديد من نجوم مسلسل "فريندز" يعلن عن صفحته على "أنستجرام"

السبت 08/فبراير/2020 - 09:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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رحبت النجمة لانا كودرو، نجمة مسلسل فريندز، بانضمام نجم المسلسل الشهير بشخصية "تشاندلر بينج"، ماثيو بيري، لموقع أنستجرام بعد تدشينه لصفحته الرسمية عليه.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كل من ماثيو بيري وجينفر أنستون، كانا الثنائي المتبقي من نجوم مسلسل فريندزي اللذان لم ينضما لموقع أنستجرام.

وذلك حتى أعلنت النجمة جينفر انستون عن صفحتها الرسمية على الموقع في أكتوبر من الماضي، ولحق بها ماثيو بيري نهاية الأسبوع الجاري.

وفي ترحيبها به على موقع تبادل الصور الشهير، نشرت لانا كودرو صورة قديمة لها برفقة ماثيو، وكتبت معها جملة شهيرة من مسلسل فريندز، "لا أصدق عيناي، مرحبا ماتي، استغرقت وقتا طويلا"، في إشارة منها لانضمامه لأنستجرام متأخرا.
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