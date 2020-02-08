تعرف على القائمة الكاملة لمقدمي حفل جوائز الأوسكار الـ 92



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فقد نشرت الصفحة الرسمية للأوسكار عبر موقع تبادل الصور، مجموعة من الصور التي تحمل أسماء هؤلاء الفنانين وعددهم بالتحديد، 36 فنان، من نجوم نجمات هوليوود.



وضمت قائمة مقدمي جوائز حفل الأوسكار الـ 92 المعلن عنهم، كل من النجمة السمراء الشابة "زازي بيتز"، و"تيموثي شالميت"، و"ويل فيريل"، و"جال جادوت"، و"ميندي كالينج"، و"جوليا لويس".



وكل من "لين مانويل ميراندا"، و"أنتوني راموس"، و"مارك رفالو"، و"كيلي ماري تران"، و"كريستين ويج"، ومقدم البرامج البريطاني "جيمس كوردين"، و"بينولوبي كروز"، و"بانيي فيلدستين"، و"زاك جوتسجين"، "ديان كيتون"، و"شيا لبوف".



وكذلك كل من "جورج ماكي"، و"ستيف مارتن"، والنجم "كيانو ريفز"، و"مايا رودولف" و"سيجورني وييفر"، و"أوتكارش أمبودكار"، والنجمة "سلمى حايك"، والنجمة "بري لارسون"، والمخرج "سبايك لي"، و"راي رومانو"، و"ريبل ويلسون".



بالإضافة لكل من "جاني فوندا"، و"جوش جاد"، والنجم الكبير "توم هانكس"، و"أوسكار إسحاق"، و"ساندرا أوه"، و"نتالي بورتمان"، و"كريس روك"، والمخرج "تايكا وتيتي".



ذلك بالإضافة لكل من "رامي مالك"، وأوليفيا كولمان، وماهرشالا علي، وريجينا كينج، الذين سبق وأعلنت عنهم الأوسكار كمقدمين لجوائز الممثلين الرئيسية للحفل هذا العام.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع تبادل الصور أنستجرام، عن أسماء ما يزيد عن 30 فنان، اختارتهم اللجنة المنظمة لدورة حفل الجوائز رقم 92، ليكونوا مقدمين رسميين لجوائز الحفل.