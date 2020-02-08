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مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

السبت 08/فبراير/2020 - 09:01 ص
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الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
الفجر الرياضي
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فجر محمد نصر الدين مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقطة الهدف الثاني للقلعة الحمراء والذي أهداه 3 نقاط جديدة في بطولة الدوري الممتاز.

 

وشهد الهدف الثاني للأهلي في الثواني الأخير من اللقاء اعتراضا شديدا من لاعبي بيراميدز على الحكم إبراهيم نور الدين بسبب استكمال الركلة الركنية رغم وجود كرة أخرى داخل الملعب.

 

وقال محمد نصر الدين في تصريحات لقناة "القاهرة والناس"، إن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب بالفعل ركلة مرمى، وهو ما توضحه اللقطة الأولى ، ولذلك لم ألتفت كثيرا لاحتفال لاعبي الأهلي بالهدف الثاني.

 

وتابع: "في البداية إبراهيم نور الدين احتسب ركلة مرمى ثم فوجئت أن الكرة ركلة ركنية وتم لعبها بسرعة من جانب لاعبي الأهلي".

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