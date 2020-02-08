"لص بغداد" لـ محمد إمام يحتل المركز الأول في سينمات الأردن

حقق النجم محمد إمام، بفيلمه الجديد "لص بغداد" نجاحات كثيرة منذ عرضه، وليواصل نجاحتة في الأردن بتصدر الفيلم المركز الأول في السينمات الأردنية، ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تفيد بتصدر فيلمة المركز الأول في الأردن، وعلق على الصورة قائلاً: "الحمدلله".



وتم طرح "لص بغداد" يوم 22 يناير الماضي في جميع دور العرض، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث تصدر الإيرادات اليومية منذ عرضه متفوقًا على "الفلوس" للنجم تامر حسني الذي تربع على عرش الصادرة منذ طرحة في السينمات.



"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.





