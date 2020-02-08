مي عمرعن أحمد السقا ومحمد رمضان: "الأقرب لقلبي"

في الماراثون الرمضاني الماضي وحققت من خلال دور فرح نجاحًا كبيرًا،وشاركهم في العمل كلا من: إنجي المقدم، إدوارد، سلوى عثمان، هادي الجيار، كريم عفيفي، ريم سامي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، هبة مجدي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.





وقد شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي وشارك في العمل روجينا، دنيا عبدالعزيز، عماد زيادة، محمد عبد الحافظ، نسيرين أمين وغيرهم من النجوم.







نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة تجمعها مع الفنان أحمد السقا والفنان محمد رمضان، من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مي تتوسط الوقوف بينهما ومرتدية فستان موف فوق الركبة، وتسريحة شعر ويفي، وعلقت على الصورة قائلة:"كلاهما قريبان جدا من قلبي".جدير بالذكر أن الفنانة مي عمر شاركت الفنان أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة"