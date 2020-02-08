كوريا الشمالية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا

أكدت السلطات في كوريا الشمالية، صباح اليوم السبت، إصابة أول حالة بفيروس كورونا، لتصبح الدولة الـ29 التي يظهر فيها هذا الفيروس التاجي القاتل.

وسجلت كوريا الشمالية، إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين بفيروس كورونا، ولا توجد بعد تفاصيل عن كيفية دخول المرأة للبلاد، ولم يتم تأكيد حالة الإصابة بعد من قبل المسؤولين، كما لم يتم الإبلاغ عنها إلا في النسخة الإنجليزية لصحيفة كوريا الجنوبية "جونج أنج إيلبو" "Joong-ang Ilbo".

ويذكر أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس، وحشدت 30 ألف موظف صحي يوميا في إطار جهودها لمنع انتشار الفيروس من الجارة الصين.

وقال خبراء، إن وجود فيروس كورونا في كوريا الشمالية قد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

وقد تعرضت امرأة قادمة من الصين لوعكة صحية في مطار كوبنهاغن بالدنمارك، مما دفع سلطات المطار إلى تطويق المنطقة الموجودة بها. وفي حال كانت نتيجة الاختبارات إيجابية، ستكون هذه أول حالة إصابة بكورونا يتم تشخيصها على الأراضي الدنماركية.

وأعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 722 حالة وفاة، وأكثر من 34.5 ألف مصاب، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.