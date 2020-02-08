«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة كريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ايفرتون اليوم YALLA Everton

مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة مع مدربه روي هودجسون الباحث عن استعادة الانتصارات المتوقفة منذ فترة لذلك سيلعب بطريقة هجومية من أجل الوصول لمرمى المنافس من أقصر طريق في وجود نجومه ويلفريد زاها وجوردان أيون من خلال بث مباشر مباراة إيفرتون وكريستال بالاس كورة أون لاين





مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس والتي تعد مواجهة فنية خاصة بين كارلو أنشيلوتي وروي هودجسون فهما من المدربين الكبار في قارة أوروبا ولكل منهما فلسفة مختلفة وإن كان أنشيلوتي عاد إلى طريقة 3-5-2 حتى يستطيع النهوض بالفريق الذي كان يعاني مع ماركو سيلفا رغم كثرة الصفقات التي تم عقدها في بداية الموسم بشكل كبير مما جعل الجميع يتوقع أنه سيكون في المربع الذهبي من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المشتعل بعدما استطاع ليفربول الابتعاد بالصدارة بعيدًا عن مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة وبات على بعد خطوات قليلة من التتويج باللقب لكن يورجن كلوب سيتابع أيضًا هذا اللقاء لمعرفة نقاط القوة والضعف في كلا الفريقين من خلال بث مباشر مباراة إيفرتون وكريستال بالاس رابط مجاني سريع وشغال







