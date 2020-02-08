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شاهد.. مذيعة "EXTRA NEWE" تتعرض لموقف محرج على الهواء
السبت 08/فبراير/2020 - 09:16 ص
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هدى عبدالرازق
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تعرضت الإعلامية نانسي نور، لموقف محرج على الهواء مباشرة، بعد توجيهها سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: "لماذا لم تذيع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟".
وردت "الشوباشي"، على السؤال بطريقة أحرجت المذيعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، وقالت: "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسام.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".
وردت "الشوباشي"، على السؤال بطريقة أحرجت المذيعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، وقالت: "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسام.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".
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