شاهد.. مذيعة "EXTRA NEWE" تتعرض لموقف محرج على الهواء



وردت "الشوباشي"، على السؤال بطريقة أحرجت المذيعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، وقالت: "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسام.



وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".



تعرضت الإعلامية نانسي نور، لموقف محرج على الهواء مباشرة، بعد توجيهها سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: "لماذا لم تذيع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟".