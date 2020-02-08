«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة كريستال بالاس وايفرتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ايفرتون جول Everton

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مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس





مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس والتي يخوضها التوفيز بحثًا عن المكسب مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي الذي جعل الفريق قوة لا يستهان بعدما كان يعاني الأمرين لكنه وصل به إلى المركز التاسع برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومن أهم نجومه ريتشارليسون وهولجيت في بث مباشر مباراة إيفرتون وكريستال بالاس بدون إعلانات مجانًا











