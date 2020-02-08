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شاهد.. حرائق ضخمة في إيران

السبت 08/فبراير/2020 - 08:45 ص
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حرائق
حرائق
وكالات
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تسعى الحكومة الإيرانية، إلى محاولة السيطرة على حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال البلاد، حسبما ذكرت وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت.

                                        

واندلعت معظم حرائق الغابات، في غابات مدينة تالش بمحافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى.

 

وامتدت الحرائق إلى غابات أخرى منها مناطق (جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش)، موضحا أن "السيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح"، وفقًا لما قاله رئيس قسم الموارد الطبيعية في محافظة غيلان، جابر حسيني.

 

وقد أفادت الوكالة الإيرانية، أنه تم احتواء حرائق الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق.

 

وقال محمد قرباني، رئيس وحدة المحافظة على الموارد الطبيعية في غيلان، في تصريحات صحفية، إنه تم حرق حوالي 6 هكتارات من مساحة الغابات في المقاطعة خلال الساعات السبع الماضية، وأن وجود قوات الإطفاء في الوقت المناسب حال دون انتشار الحرائق.

 

ويذكر أن محافظة غيلان من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في البلاد، وتضم حوالي 6000 هكتارا من الغابات ومثلهم من الأراضي العشبية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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حرائق ضخمة حرائق الغابات ايران النظام الايراني

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