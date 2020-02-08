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الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

السبت 08/فبراير/2020 - 08:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي مازالت مستمرة، موضحة أن تلك الحالة مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.

ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إلى أن هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصة البحر المتوسط فهو غير مهيأ تماما للملاحة البحرية، معقبة: "أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار.. ومتحاولوش تخففوا الملابس".
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