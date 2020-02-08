إيمان البحر درويش يشارك في حفل غنائي بجامعة الزقازيق

تستضيف أسرة طلاب من أجل مصر، بالاشتراك مع قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة الزقازيق الفنان الكبير إيمان البحر درويش فى ندوة ثقافية وحفل غنائي، يوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير الساعة ١١ صباحًا، بقاعة المؤتمرات بإستاد جامعة الزقازيق، تحت إشراف المايسترو الدكتور هاني حسن، مستشار اللجنة الفنية العليا بالجامعة.



وأكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي.



وأضاف "شعلان"، أن الجامعة لا تتأخر في إتخاذ أي قرارات الهدف منها مصلحة الطالب؛ الذي هو محور العملية التعليمية، مطالبًا الطلاب بالتواصل مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أي مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.

