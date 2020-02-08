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سيرين عبد النور تحسم خلافها مع نادين نجيم بهذه التغريدة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بتغريدة هنأت من خلالها الفنانة نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها، لتحسم سيرين الشائعات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة وتفيد بوجود خلاف بينهما.


وكتبت سيرين لنادين: "كل سنة وانت بخير وصحة ونجاح عقبال المية"، فيما ردت الأخيرة قائلة: "شكرًا جزيلا لك.. وبالتوفيق في رمضان".


بداية المشكلة

وقع مؤخرًا خلاف بين الفنانة سيرين عبد النور والفنانة نادين نسيب نجيم ، وذلك بعد سؤال الفنانة نادين، من خلال مهرجان الفضائيات العربية، عن حقيقة خلافها مع الفنانة سيرين عبد النور ولكن كان جوابها بأنها لا ترغب في الرد على هذا السؤال وتركت الإجابة لسيرين عبد النور.


وأكدت سيرين بعد ذلك أنه حدث سوء تفاهم فى ردها وأنه لايوجد أى خلاف يجمعهما، وعلاقتهما تعتمد على الاحترام والود.


وفي سياق أخر تخوض الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠ بمسلسل 'دانتيل' مع النجم السوري محمود نصر.


يشار إلى أن أخر أعمالها مسلسل "الديڤا"، المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منها 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.


و تسليط الضوء من خلال المسلسل على معاناة المشاهير والصعوبات التي يواجهونها في مشوارهم الفني على عكس مايظن البعض من أن حياتهم عبارة عن رفاهية وخروج وسعادة بدون دراما.


سيرين عبد النور تحسم خلافها مع نادين نجيم بهذه التغريدة
سيرين عبد النور تحسم خلافها مع نادين نجيم بهذه التغريدة
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الكلمات المفتاحية

نادين نجيم سيرين عبد النور الفجر الفني

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