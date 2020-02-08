free match يلا شوت مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الألماني

يصطدم فريق باير ليفركوزن ودورتموند لحساب مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من منافسات الدوري الألماني على ملعب باي أرينا اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويذكر ان فريق بروسيا دورتموند قد حقق الفوز علي فريق ليفركوزن بنتيجة كبيرة وهي أربعة أهداف مقابل لاشئ في الدور الأول ، ويحتل فريق دورتموند المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 11 فوز و6 تعادلات وثلاث هزائم ، بينما يأتي ليفركوزن خلفه برصيد 34 نقطة في المركز الخامس من 10 انتصارات وأربع تعادلات وتلقى 6 هزائم ، كانت آخرها أمام هوفنهايم في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.





وصعد باير ليفركوزن لدور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي بعد التغلب بنتيجة 2 / 1 على ضيفه شتوتجارت في دور الـ16 للمسابقة ، وقد أحرز فابيان بريدك، حارس مرمى شتوتجارت، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72 ، وأضاف الأرجنتيني لوكاس نيكولاس أولاريو الهدف الثاني لليفركوزن ، بينما أقصى بريمن فريق دورتموند من كأس ألمانيا بعد الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ويسيرستاديون ، أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن قائد الفريق ماركو رويس سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية .













بطاقة مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند

🏆البطولة : الدوري الالماني .

🏅الجولة : الأسبوع 21 .

🏟الملعب : باي ارينا .

🎤التعليق الصوتي : عصام الشوالي .

📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 5 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .



