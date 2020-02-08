Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة جول online مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الإيطالي

السبت 08/فبراير/2020 - 07:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يسعى فريق اليوفي عن مواصلة الانتصارات والابتعاد أكثر عندما يحل يوفنتوس وهيلاس فيرونا ضيفا علي فريق هيلاس فيرونا ، ذلك ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون ، من بطولة الدوري الإيطالي ، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ، وذلك في مساء اليوم 8 فبراير 2020 ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويدخل فريق هيلاس فيرونا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 8 فوز و 7 تعادل و مثلهم هزيمة ،بينما يأتي فريق السيدة العجوز في المركز الأول وحيدا برصيد 54 نقطة مبتعدا عن الانتر بثلاث نقاط .

يطمح يوفنتوس للخروج بانتصار يمنح الدفعة المعنوية قبل لقاء الميلان في نهاية الأسبوع، ويعول اليوفي في هذا اللقاء على نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق والذي يعيش حالة من التألق بعدما سجل 19 هدفا في الكالتشيو هذا الموسم ، ويسعى يوفنتوس المهيمن على عرش الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة ، عن تكمل المشوار نحو اللقب ، وحصل جميع البطولات هذا الموسم ، وعاد قائد دفاعات الفريق، جورجيو كيليني، للتدرب مع المجموعة للمرة الأولى بعد الإصابة بالرباط الصليبي بداية الموسم الحالي وبالتحديد في أواخر أغسطس 2019 ، وفي خبر أشار أليه موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس تعتزم إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تقتضي بالحصول على خدمات كيليان مبابي مقابل التخلي عن باولو ديبالا إضافة إلى مبلغ مالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.



بطاقة مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس
🏆البطولة : الدوري الايطالي .
🏅الجولة : الأسبوع 23.
🏟الملعب : مارك أنتونيو بينتجودي .
🎤التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .
📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ نصف ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 12 ساعة

عدم استقرار في الأحوال الجوية.. رياح وأمطار متقطعة في الدقهلية

منذ ساعة و 6 دقيقة

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status