يلا شوت on kora مشاهدة مباراة مصر المقاصة والانتاج الحربي بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري

في ختام مباريات اليوم من الدوري المصري يستقبل فريق مصر المقاصة والإنتاج الحربي بقيادة النيجيري إيمانويل أمونيكي فريق لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر ، على استاد السلام اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويأتي فريق الإنتاج في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 5 انتصارات و 7 تعادلات و أربع هزائم ، بينما تراجع ممثل الفيوم إلى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة من فوزين فقط و 7 تعادلات و مثلهم خسائر ، ولم يحقق الفريق الفوز منذ الأسبوع الرابع عندما تغلب على فريق المصري بهدف صلاح أمين ، وكانت المباراة الماضية أولى مباريات الفريق تحت قيادة النيجيري الذي جاء بعد إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو و انتهت بنتيجة التعادل امام سموحة بالأسكندرية ، بعد تقدم الفريق بهدف ميدو جابر ثم تعادل رجب نبيل في الدقيقة الـ 84 .





وبعد تعادل سلبي و هزيمة قبلها امام الاسماعيلي يسعي المدرب الكبير مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج عن عودة لطريق الانتصارات من بوابة المقاصة ، وحذر المدرب المصري من انتفاضة المقاصة بعد تغيير المدير الفني لهم و من جانبة يبحث لاعب الفريق أحمد شديد قناوى عن تسطير اسمه في ذاكرة الكرة المصرية ، بعد أن عادل الرقم القياسي حسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدوري، برصيد 119 مباراة ، وهو الآن على بعد مباراة واحدة من تخطي نجم الكورة المصرية و فريق الشواكيش ، وخاض قناوي 61 مباراة مع طلائع الجيش قبل الانتقال إلى فريق أسوان لمدة موسم واحد هاف فيه 34 مباراة ثم الانتقال لصفوف الإنتاج و وصوله الى 84 لقاء حتى الآن ، وستكون مباراة اليوم هي مباراة تخطي رقم الشاذلي و الانفراد بهذا الانجاز وحدة ، بينما يبحث مدرب المقاصة النيجيري عن الفوز الأول له و عودة الثقة التي تحطمت داخل النادي ، وتلقى الفريق خمس هزائم و 7 تعادلات في آخر 12 لقاء بالدوري .













بطاقة مباراة مصر المقاصة ضد الانتاج الحربي

🏆البطولة : الدوري المصري .

🏅الجولة : الأسبوع 17 .

🏟الملعب : استاد السلام .

🎤التعليق الصوتي : لم يحدد .

📺القنوات الناقلة : ON Sport 1 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .



