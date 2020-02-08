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يلا شوت on kora مشاهدة مباراة مصر المقاصة والانتاج الحربي بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري

السبت 08/فبراير/2020 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
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في ختام مباريات اليوم من الدوري المصري يستقبل فريق مصر المقاصة والإنتاج الحربي بقيادة النيجيري إيمانويل أمونيكي فريق لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر ، على استاد السلام اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويأتي فريق الإنتاج في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 5 انتصارات و 7 تعادلات و أربع هزائم ، بينما تراجع ممثل الفيوم إلى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة من فوزين فقط و 7 تعادلات و مثلهم خسائر ، ولم يحقق الفريق الفوز منذ الأسبوع الرابع عندما تغلب على فريق المصري بهدف صلاح أمين ، وكانت المباراة الماضية أولى مباريات الفريق تحت قيادة النيجيري الذي جاء بعد إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو و انتهت بنتيجة التعادل امام سموحة بالأسكندرية ، بعد تقدم الفريق بهدف ميدو جابر ثم تعادل رجب نبيل في الدقيقة الـ 84 .

وبعد تعادل سلبي و هزيمة قبلها امام الاسماعيلي يسعي المدرب الكبير مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج عن عودة لطريق الانتصارات من بوابة المقاصة ، وحذر المدرب المصري من انتفاضة المقاصة بعد تغيير المدير الفني لهم و من جانبة يبحث لاعب الفريق أحمد شديد قناوى عن تسطير اسمه في ذاكرة الكرة المصرية ، بعد أن عادل الرقم القياسي حسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدوري، برصيد 119 مباراة ، وهو الآن على بعد مباراة واحدة من تخطي نجم الكورة المصرية و فريق الشواكيش ، وخاض قناوي 61 مباراة مع طلائع الجيش قبل الانتقال إلى فريق أسوان لمدة موسم واحد هاف فيه 34 مباراة ثم الانتقال لصفوف الإنتاج و وصوله الى 84 لقاء حتى الآن ، وستكون مباراة اليوم هي مباراة تخطي رقم الشاذلي و الانفراد بهذا الانجاز وحدة ، بينما يبحث مدرب المقاصة النيجيري عن الفوز الأول له و عودة الثقة التي تحطمت داخل النادي ، وتلقى الفريق خمس هزائم و 7 تعادلات في آخر 12 لقاء بالدوري .



بطاقة مباراة مصر المقاصة ضد الانتاج الحربي
🏆البطولة : الدوري المصري .
🏅الجولة : الأسبوع 17 .
🏟الملعب : استاد السلام .
🎤التعليق الصوتي : لم يحدد .
📺القنوات الناقلة : ON Sport 1 .
⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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