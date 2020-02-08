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أستاذ فقه: "لو الست خلعت بتطلع بلوشي"

السبت 08/فبراير/2020 - 07:45 ص
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آمنة نصير
آمنة نصير
الفجر
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طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عدم المساس بالخلع، حتى لا يكون هناك إمرأة مقهورة تريد الانفصال عن زوجها، ولا تستطيع بسبب سيطرة الرجل.

وأشارت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرجل لو أوجد في المنزل المودة والسكن والرحمة لن نجد إمرأة تتمرد على زوجها وحياتها.

وشددت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن الخلع طوق نجاة للمرأة، واصفة إياه بـ "فك رقبة"، معقبا: "الست ملهاش غير الرجل، ولكن الرجل يمكن أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.. ولو الست خلعت بتطلع بلوشي".
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الكلمات المفتاحية

طوق نجاة الأزهر آمنة نصير

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