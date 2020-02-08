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مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

السبت 08/فبراير/2020 - 07:31 ص
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بوابة الفجر
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كشفت رهاب البيطار محامية أسرة محمد الموسى، الشهير إعلاميًا بقتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في لبنان، عن مفاجأة جديدة بشأن جثته، بعد مرور ما يقرب من شهر على وقوع الحادثة.

وقالت إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة. 

وكتبت البيطار، عبر حسابها  بموقع "تويتر": "توضيحًا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأضافت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

وحذرت في تغريدة أخرى قائلة: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

​يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.


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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم قتيل فيلا فنانة الفجر الفني

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