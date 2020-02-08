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بعد أزمته مع برشلونة .. نادي إنجليزي يرغب في التعاقد مع ميسي

السبت 08/فبراير/2020 - 07:05 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن إيدي هاو المدير الفني لبورنموث الإنجليزي عن رغبة النادي في التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت وسائل الإعلام العالمية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يمتلك بنداً في عقده مع برشلونة يتيح له الرحيل مجاناً عن البرسا في الصيف المقبل بشرط أن يتلقى النادي إشعاراً بالرحيل قبلها بشهر.


وكشفت الصحف الأوروبية عن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة وخوض البرغوث الأرجنتيني تجربة جديدة في دوري آخر خاصةً بعد خلافه الأخير مع إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني بعد حديثه عن الأسباب الرئيسية في إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه مؤكداً بأن اللاعبين كانوا لا يرغبون في استمراره مما أثار حفيظة النجم الأرجنتيني الذي قام بالرد على أبيدال.


وقال إيدي هاو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شيفيلد يونايتد الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي :"ليونيل ميسي لاعب لا يصدق وسنكون مهتمين بضمه إذا كان متوافراً في الصيف، أحب أن أرى أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي".


وكانت الصحف الإنجليزية أبرزت اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع ميسي في الصيف المقبل.

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