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نجم المقاولون العرب على رادار البدري في المنتخب

السبت 08/فبراير/2020 - 05:51 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، بحثه عن وجوه جديدة، يدعم بها قائمة الفراعنة، إستعداداً لمواجهة توجو، في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


وأفادت تقارير صحفية مقربة من منتخب مصر، أن مهاجم نادي المقاولون العرب محمد سالم مراقب بشدة من قبل حسام البدري، في ظل تألقه مع ذئاب الجبل في بطولة الدوري الممتاز.


وذكرت مصادر مقربة من اللاعب، أنه تلقى إتصالاتً هاتفياً من البدري، يطالبه من خلاله بالتركيز في مباريات الفريق في الدوري الممتاز، وذلك لإمكانية توجيه الدعوة له للإنضمام لمعسكر الفراعنة.


وسجل محمد سالم 5 أهداف مع فريق المقاولون العرب هذا الموسم، وضعته في المركز الثاني على لائحة هدافي الفريق، خلف التونسي سيف الدين الجزيري.


وأشارت بعض التقارير أن محمد شريف مهاجم نادي إنبي، وثاني هدافي الدوري المصريبرصيد 9 أهداف، سينضم لمعسكر الفراعنة أيضاً، والمزمع إقامته في مارس المقبل.


ويستعد منتخب مصر لخوض مبارتين مع منتخب توجو ذهاباً وإياباً، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.


ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف منتخب جزر القمر متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

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