"نتفليكس" تحذف 9 أعمال فنية.. تعرف على التفاصيل

ذكر تقرير، أنه منذ انطلاق شبكة البث الأمريكية "نتفليكس" قبل 25 عامًا، قامت بحذف 9 أعمال فنية من منصتها الرقمية، وذلك بما يتوافق مع مطالب بعض حكومات العالم.

وبررت "نتفليكس" حذفها للأفلام، أن بعض مضمونها لا يتوافق مع بنود من تقريرها الجديد والخاص بـ" الإدارة الاجتماعية البيئية"، والذي أزاح الستار عنه لأول مرة موقع "أكسيوس".

وتقول "نيتفلكس" في تقريرها، إنه على الرغم من أن كتالوجها الخاص بالأفلام والمسلسلات، يتباين من بلد إلى آخر لعدة أسباب، بما في ذلك حقوق الترخيص، "إلا أنه في بعض الحالات، اضطررنا إلى حذف أعمال فنية أو حلقات معينة من الأعمال، في بلدان معينة، بسبب مطالب حكومية".





وأكد متحدث باسم "نيتفلكس" لموقع "ذا فيرج"، أنه في سبيل امتثالها للحكومات، فإنه لابد أن تكون طلباتها المقدمة للشبكة "قانونية بشكل صحيح، ومكتوبة من الهيئات الحكومية"، ولو تحقق هذا، فإن الشبكة لا تستسلم من الجولة الأولى.





وضرب المتحدث مثالا على ما يقوله، وهو عندما صدر حكما من محكمة أدنى في البرازيل بحذف الفيلم الساخر "The First Temptation of Christ" من منصة "نتفليكس"، استأنفت الشبكة الحكم لدى المحكمة العليا وفازت بالقضية في النهاية، واستمر عرض الفيلم.