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كورة لايف valenci مشاهدة مباراة فالنسيا وخيتافي بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الإسباني يلا شوت اونلاين

السبت 08/فبراير/2020 - 06:08 ص
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بوابة الفجر
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يستقبل فريق خيتافي وفالنسيا في الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الأسباني وذلك اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز ، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ويحتل فريق الخفافيش المركز الخامس برصيد 37 نقطة من 10 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 5 هزائم ، فما يأتي فريق خيتافي مفاجأة الموسم في المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 11 انتصار و 6 تعادلات وخمس هزائم تلقاها ، بعد انتهاء الدور الأول هزيمتين على يد ريال مدريد و فياريال ، عاد الفريق بشكل مغاير وانتصر في ثلاث مباريات متتالية وضعته في مكان جيدة ، ويذكر أن الفريقين قدما مباراة خيالية في الدور الاول و بنتيجة ثلاث أهداف لمثلهم في ملعب الميستايا ، ونأمل أن نشاهد مباراة مثلها في مساء اليوم .

في مفاجأة من العيار الثقيل، ودع فريق فالنسيا حامل اللقب بطولة كأس ملك أسبانيا بعد خسارته أمام فريق غرناطة في المباراة الماضية بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بدور الثمانية من البطولة ، ويبحث المدرب
ألبرت سيلاديس عن فوز يعوض خيبة الأمل الكبير التي ظهرت علي وشوش جماهير الفريق ، وكان هدفي اللقاء من توقيع روبيرتو سولدادو نجم فالنسيا الأسبق ، علي الجانب المقابل وبعد كثرة الشائعات التي افادة بتفكير فريق برشلونة بمهاجم الفريق أنخيل رودريجيز ، علق المدير الرياضي للفريق أن كل هذا ليس حقيقة و دعوا الأمور تعود لطبيعتها، فهو لاعب في فريقنا ولا نريد المزيد من الشائعات .



بطاقة مباراة خيتافي ضد فالنسيا
🏆البطولة : الدوري الاسباني .
🏅الجولة : الأسبوع 23 .
🏟الملعب : كولسيوم الفونسو بيريز .
🎤التعليق الصوتي : حسن العيدروس .
📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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