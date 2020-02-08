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رابط أون سبورت HD مشاهدة مباراة نادي مصر وسموحة بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري يلا شوت plus

السبت 08/فبراير/2020 - 06:02 ص
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بوابة الفجر
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تستأنف مباريات الأسبوع السابع عشر بلقاء نادي مصر وسموحة نظيرة السكندري في الدوري المصري مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 ، وتحديدا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، على أرضية أستاد الكلية الحربية ، و يحتل فريق سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد سلسلة من التعادلات وصلت إلى أربع مباريات ، وهو أكثر فرق الدوري تعادلا بـ 9 مباريات بينما تمكن من حصد الثلاث نقاط في أربع مباريات فقط و هزم في ثلاث ، بينما يأتي نادي مصر في المركز الأخير بعد 6 هزائم متتالية ، ولم يحقق الفريق سوى انتصارين فقط في 16 مباراة ، وخمس تعادلات ، وكانت آخر مباراة للفريق قاسية جدا بتلقيه اربع اهداف من فريق طلائع الجيش .

بعد تولي المدرب خالد جلال مهمة قيادة فريق مصر، الذى ،خلفًا لعبد الناصر محمد والذى تقدم باستقالته بعد الهزيمة من الطلائع في الجولة السابقة برباعية نظيفة، قال المدرب أن المهمة صعبة للغاية ، وبعد أن جلست مع اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز في المرحلة المقبلة والتمسك بأمل البقاء فى الدورى الممتاز واللعب للفوز في جميع المباريات لتحسين الموقف في الجدول ، وفي سياق آخر استعاد الفريق المدافع الدولي السابق أحمد سعيد أوكا و لاعب الوسط إسلام صلاح للمشاركة في اليوم بعد أن تلقي كلا منهما البطاقة الحمراء باللقاء قبل الماضي أمام بيراميدز ، علي الجانب الأخر يبحث حمادي صدقي عن الفوز الأول له مع فريق سموحة منذ تولي تدريب الفريق بعد استقالة المدرب حسام حسن ، وقاد صدقي الفريق في مباراتين انتهت بالتعادل .

بطاقة مباراة نادي مصر ضد سموحة
🏆البطولة : الدوري المصري .
🏅الجولة : الأسبوع 17 .
🏟الملعب : ستاد الكلية الحربية .
🎤التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .
📺القنوات الناقلة : اون سبورت 2 .
⌚الموعد : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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