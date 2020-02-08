لايف kora match مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري واسوان بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري

تفتتح مباريات الجولة السابعة عشر في الإسكندرية وتحديدا على أقدم ستاد في القارة السمراء " ستاد الأسكندرية" بين فريقين الأتحاد السكندري وأسوان ، في الدوري المصري اليوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري ، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية و النصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويدخل فريق أسوان المباراة بدفعة قوية بعد تحقيقه فوزين في المباراتين السابقتين امام كلا من حرس الحدود و الإسماعيلي ، و بنفس النتيجة هدفين لهدف ، وصعد الفريق أربع مراكز من المركز الأخير إلى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يبقى الفريق السكندري في المربع الذهبي حتى الآن برصيد 27 نقطة من 16 مباراة ، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 وتلقى ثلاث هزائم ، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في ثلاث من آخر خمس مباريات له في الدوري و تلقي هدفين فقط .





وعبر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندرى، عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه طفرة في النتائج، فضلًا عن تواجده في المربع الذهبي بجدول الترتيب العام من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري ، وقال في تصريحات تليفزيونية أن ما يحققه الاتحاد السكندري إنجاز بكل المقاييس خلال مسيرة زعيم الثغر بمشوار مسابقة الدوري ، من جانبه فرض طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد ، حالة الطوارئ الخاصة، في إطار استعدادات لقاء أسوان اليوم ، وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز عليهم للبقاء في المكان الطبيعي للفريق في ترتيب الدوري ، في الجانب المقابل أنهى فريق أسوان احتفالات الفوز الأخير على الاسماعيلي ، و أمر المدرب مجدى عبد العاطى، لاعبى الفريق، بغلق ملف الاحتفالات بالفوز على النادى الإسماعيلى، والتركيز على مباراة اليوم وقد وصل الفريق إلى الإسكندرية صباح أمس وانهي كافة استعداداته مساء أمس بمحاضرة جمعت المدير الفني لفريقه ، لتحفيزهم قبل اللقاء .





البطولة : الدوري المصري .

🏅الجولة : الأسبوع 17 .

🏟الملعب : ستاد الإسكندرية .

🎤التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

📺القنوات الناقلة : اون سبورت 1 .

⌚الموعد : الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .



