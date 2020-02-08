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يلا kora مشاهدة مباراة إيفرتون وكريستال بالاس بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الإنجليزي كورة لايف HD

السبت 08/فبراير/2020 - 05:52 ص
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بوابة الفجر
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تعود مباريات الدوري الإنجليزي مرة أخرى عندما يستقبل فريق إيفرتون وكريستال بالاس على ملعب جوديسون بارك ، وذلك لحساب لقاءات الأسبوع السادس والعشرون ، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020 ، وكان لقاء الفريقين في ملعب سيلهرست بارك انتهي بالتعادل السلبي في مباريات النصف الأول من الموسم ، ويقدم فريق إيفرتون أداء جيد بعد التعاقد مع المدرب المخضرم ، الإيطالي كارلو انشيلوتي ، حيث تمكن من حصد 14 نقطة من أصل 21 نقطة في السبع مباريات التي خاضها مع الفريق في الدوري ، وانتقل بهم إلى المركز التاسع برصيد 33 نقطة ، ولن يلتقي إيفرتون. الهزيمة تحت قيادة سوى في مباراتين واحد منهم في الدوري أمام مانشستر سيتي و الثانية أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ، بينما يمر كريستال بالاس بفترة صعب من حيث النتائج ، ولم يذوق الفريق طعم الفوز في اخر 7 مباريات تعادل في أربعة و هزم في ثلاث ، وذلك ادى الى تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة .

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مواصلة النتائج والحفاظ على آماله في خطف مركز مؤهل إلى البطولة الأوروبية الموسم القادم ، وتمكن الفريق من تحقيق ثلاث نقاط هامة من ملعب افكارج رود في الجولة الماضية أمام واتفورد في الدقائق الأخيرة ، عندما سجل جناح الأرسنال السابق ثيو والكوت هدف الفوز ، وفي تلك المباراة تلقي لاعب الفريق فابيان ديلف البطاقة الصفراء الثانية ثم الكارت الأحمر في الدقيقة 71 من اللقاء ، وسيغيب اللاعب عن مباراة اليوم أمام كريستال ، ومن المتوقع أن يكون اللاعب الفرنسي مورجان شنايدرلين البديل الأول له في اللقاء ، على الجانب الأخر يبحث المدرب الإنجليزي روي هودسون عن الفوز الأول للفريق منذ 26/12 العام الماضي ، وقال المدرب الأنجليزي ان الحظ لم يكن معنا في المباراة السابقة امام شيفيلد يونايتد فقد كنا مستحوذين على الكرة في أغلب أوقات المباراة وجاء هدف اللقاء الوحيد من خطأ من الحارس ، علينا التركيز في مباراة اليوم وعدم النظر في الي الماضي .

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