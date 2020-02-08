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خبير اقتصادي: ضابط بالمخابرات الإسرائيلية كشف عن مصدر فيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 05:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشف المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي أن ضابطًا المخابرات الإسرائيلية قال إن فيروس كورونا المستجد، تسرب من معمل أبحاث عسكري في ووهان.

وأضاف "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الحرب البيولوجية قديمة الأزل واستخدمت في عهد الرومان، والحرب العالمية الأولى والثانية، منوها إلى أن اليابان وألمانيا استخدمتا هذا السلاح.

لفت الخبير الاقتصادي إلى أن "كورونا" من نفس عائلة "سارس" الفيروسية، لافتًا إلى أن 108 دولة وقعت على برتوكول في جنيف عام 1925 يمنع استخدام الأسلحة البيولوجية؛ لأنها ضمن أسلحة الدمار الشامل.

وتابع: "عام 1972 تحول البروتوكول إلى معاهدة تمنع استخدام الأسلحة البيولوجية"، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد مؤتمر دولي كبير؛ لبحث الأبحاث البيولوجية.
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الكلمات المفتاحية

وهان فيروس كورونا المهندس شريف دلاور

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