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الإسماعيلي ضد الزمالك| تاريخ مواجهات "ولاد العم" .. الكفة تميل لأبناء ميت عقبة

السبت 08/فبراير/2020 - 05:36 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد ملعب الإسماعيلية لاحتضان قمة "ولاد العم" حيث مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك
ومن المقرر أن تُقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، على ملعب مدينة الإسماعيلية.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي ضد الزمالك
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أرقام من تاريخ مواجهات الإسماعيلي ضد الزمالك قبل لقائهما المرتقب في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري وفيما يلى أبرز النقاط المضيئة:-

- الزمالك واجه الإسماعيلي في 105 مباراة قبل مباراة الأحد والتي ستحمل رقم 106 في تاريخ مواجهات الدراويش وأبناء ميت عقبة.

- 43 مباراة فاز الزمالك فيها على الإسماعيلى
- 31 مباراة انتهت بفوز الإسماعيلى على الزمالك
- 31 مواجهة حسمها التعادل بين الفريق الأبيض والدراويش
- 121 هدف سجلها لاعبو الزمالك فى مرمى الإسماعيلى
- 108 هدف أحرزه لاعبو الإسماعيلى فى مرمى الزمالك.

هدافي مواجهات الإسماعيلي ضد الزمالك
ويعتبر عبد الحليم علي لاعب الزمالك السابق هوا هداف مواجهات الأبيض ضد الدراويش حيث سجل 8 أهداف مناصفة مع عوض عبد الرحمن لاعب الإسماعيلى فى تاريخ مواجهات الفريقين والذي أحرز نفس العدد.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري المصري
وفي سياق متصل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة الإسماعيلي في الترتيب الثالث بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من خوض 14 لقاء حيث حقق الأبيض الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وتلقى الخسارة في مناسبتين.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري
وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الإسماعيلي صاحب الأرض والضيافة المركز التاسع في جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 16 مباراة ، فاز الدراويش في 6 وتعادل في 3 وهزم 7 لقاءات.

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