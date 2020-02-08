عدم استقرار في الأحوال الجوية.. رياح وأمطار متقطعة في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية اليوم السبت عدم استقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للغيوم والسحب، وسرعة رياح.



ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والأحياء، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبًا لسقوط أمطار والتعامل الفوري مع أي طوارئ بسبب سرعة الرياح.



ووجه اللواء ممدوح الحصي، مدير مرور الدقهلية، قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.



وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية عن رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك تزامنا مع التقلبات حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد



وأكد مكي إنشاء غرفة عمليات رئيسية للاطمئنان على أداء العمل بها، وتوفير الدم ومشتقاته، وتوفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.