خالد كمال يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "شديد الخطورة"

وأشار إلى أنه سبق له أن عمل مع حسام علي، فى فيلم "إبراهيم الأبيض" حينما كان مساعد مخرج وبعدها لم يتعاونا مرة أخرى وتعتبر هذه أول تجربة تجمعه بحسام علي كمخرج.



وأضاف "كمال" أنه يجسد شخصية ضابط يحقق فى الجريمة التى تدور حولها أحداث مسلسل "شديد الخطورة"، لافتصا إلى أن كواليس العمل مع أحمد العوضي فى منتهى الجمال والمتعة وأنه سعيد بخوض هذه التجربة معه.



وأوضح "كمال" أن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء تصوير شخصيته فى "شديد الخطورة" لها علاقة بالملابس حيث كان يرتدي ملابس صيفية ويصور بالخارج وفى جو شديد البرودة.



يشار إلى أن "شديد الخطورة" يشارك فى بطولته أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، خالد كمال، حمزة العيلى، حسنى شتا، إخراج حسام على وتأليف محمد سيد بشير.













انتهى الفنان خالد كمال، من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "watch it" الرقمية.وصرح خالد كمال لـ"الفجر الفني" بأن ماجذبه للمشاركة فى هذا العمل هو وجود الفنان أحمد العوضي الذي عمل معه أكثر من مرة، بجانب المخرج حسام علي، حيث يعتبر هذا أول تعاون له مع الأخير كمخرج.