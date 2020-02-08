شاهد.. الشرنوبي يغني لخطيبته "أنا لحبيبي وحبيبي إلي" على الهواء (فيديو)





أهدى الفنان محمد الشرنوبى، أغنية الفنانة الرائعة الراحلة فيروز "أنا لحبيبى" لخطيبته راندا على الهواء.





وأشار خلال لقائه في برنامج "مساء dmc المذاع على قناة "dmc" تقديم الإعلامى رامى رضوان، إلى إنه لا يخطط حتى الآن للاحتفال بعيد الحب، كما أنه لم يفكر حتى هذه اللحظة في شراء الهدية لخطيبته.





من جانبها وجهت خطيبته راندا، رسالة له خلال هذه الحلقة قالت له خلالها: "كل سنة وانت هابى فلانتين وياريت كل فلانتين يمر علينا وإحنا مع بعض".











