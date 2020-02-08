هاني شنودة يغير اسم موسيقى "الكاميرا في الملعب" لـ"رامي يوسف" تكريما للأخير

الموسيقار هاني شنودة، إن الجمهور دائما يطلب منه عزف موسيقى "الكاميرا في الملعب"، حيث بادر بعزفها كما أعلن تغيير

اسمها لـ "رامي يوسف" تكريمًا للأخير بعد حصوله على جائزة "جولدن جروب" التي تساوي الأوسكار.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "المساء على قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "Ten": " أنا كنت عامل حاجة اسمها "لونجا 79" ودايما بسمي اللونجات بإسم السنة اللي اتعملت فيها عشان الجمهور ينطلق بفكره في اي مكان وليس اتجاه واحد.".



وأضاف: "عملت لونجا 85 و88، وقريب قوي هتنزل "لونجا 2019".

يذكر أن "شنودة" لحن العديد من الاغاني منها بحلم معاك، انا بعشق البحر، هدى الليل، كما قام بتوزيع عدة اغانى منها دنيا جديدة، على وش القمر.



ووضع "شنودة" الموسيقى التصويرية الخاصة لبعض الافلام المصرية منها المشبوه، الحريف، غريب في بيتي، الغول.



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