عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني شنودة يغير اسم موسيقى "الكاميرا في الملعب" لـ"رامي يوسف" تكريما للأخير

السبت 08/فبراير/2020 - 05:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الجمهور دائما يطلب منه عزف موسيقى "الكاميرا في الملعب"، حيث بادر بعزفها كما أعلن تغيير اسمها لـ "رامي يوسف" تكريمًا للأخير بعد حصوله على جائزة "جولدن جروب" التي تساوي الأوسكار.

وأضاف خلال لقائه في  برنامج "المساء على قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "Ten": "أنا كنت عامل حاجة اسمها "لونجا 79" ودايما بسمي اللونجات بإسم السنة اللي اتعملت فيها عشان الجمهور ينطلق بفكره في اي مكان وليس اتجاه واحد.".

وأضاف: "عملت لونجا 85 و88، وقريب قوي هتنزل "لونجا 2019".

يذكر أن "شنودة" لحن العديد من الاغاني منها بحلم معاك، انا بعشق البحر، هدى الليل، كما قام بتوزيع عدة اغانى منها دنيا جديدة، على وش القمر.

ووضع "شنودة" الموسيقى التصويرية الخاصة لبعض الافلام المصرية منها المشبوه، الحريف، غريب في بيتي، الغول.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 7 ساعات

من القاهرة لأسوان.. أول طريق خرساني في صعيد مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 11 ساعة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status