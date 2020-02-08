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"الصحفيين" تُشكل لجنة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق

السبت 08/فبراير/2020 - 04:38 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، عن تشكيل لجنة "خماسية" من أعضاء مجلس النقابة؛ للتحقيق في استقالة مُسببة كان قد تقدم بها أمين الصندوق هشام يونس، في أكتوبر الماضي، واستدعى المجلس الاستقالة مجددًا في اجتماعه الأخير الخميس الماضي، ووافق على التحقيق فيها، لما تضمنته من وقائع فساد وإهدار مال عام.


وجاءت اللجنة بعضوية كل من: "جمال عبدالرحيم، خالد ميري، محمود كامل، حسين الزناتي، عمرو بدر"، وتم تشكيلها بعد إحالة الاستقالة للجنة التحقيق النقابية، ونظرًا أن سكرتير عام النقابة محمد شبانة عضوًا في لجنة التحقيق وأحد أطراف الاستقالة.


وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق على إسناد أمانة الصندوق للعضو محمد سعد عبدالحفيظ، مؤقتًا، لحين الانتهاء من التحقيق في استقالة هشام يونس.

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الكلمات المفتاحية

هشام يونس نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر استقالة هشام يونس

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