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ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 17

السبت 08/فبراير/2020 - 04:34 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت امس مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد مباريات قوية، وإستمر الهلال فى تصدر البطولة برصيد 38 نقطة.


وحقق الهلال فوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل النصر أمام الفتح بهدف لكل فريق، بينما حقق الأهلي الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.


وكانت باقي النتائج فاز الاتحاد على التعاون بهدفين لهدف وتعادل فريقي ضمك والعدالة بهدف لكل فريق وفوز الوحدة على أبها برباعية لهدف وفوز الفيصلي على الشباب بهدفين لهدف وفوز الحزم على الفيحاء برباعية لهدفين.


ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 17
1- الهلال برصيد 38 نقطة
2- النصر 35 برصيد نقطة
3-الأهلي 33 برصيد نقطة
4- الوحدة 30 برصيد نقطة
5- التعاون 27 برصيد نقطة
6-الفيصلي 27 برصيد نقطة
7- الرائد 27 برصيد نقطة
8- الشباب 25 برصيد نقطة
9- أبها 23 برصيد نقطة
10- الفيحاء برصيد 21 نقطة
11- الاتفاق برصيد 20 نقطة
12- الاتحاد برصيد 19 نقطة
13- الحزم برصيد 19 نقطة
14- العدالة برصيد 12 نقطة
15- الفتح برصيد 11 نقطة
16- ضمك برصيد 11 نقطة

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