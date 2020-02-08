Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع وموعد مباراة إنتر وميلان

السبت 08/فبراير/2020 - 04:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم الإيطالية، قمة مباريات الجولة 23 عندما يستضيف فريق انتر ميلان نظيره اى سي ميلان فى ديربي الغضب المنتظر دائمًا جماهيريًا، يوم الأحد الموافق 9 فبراير فى لقاء سيقوده الحكم فابيو ماريسكا.


ويحاول النيراتزورى تحت قيادة المدرب المخضرم انطونيو كونتي منافسة يوفنتوس متصدر البطولة، والفوز للصعود للمركز الأول ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط على السيدة العجوز، بينما الروسينيري يسعي لتحسين نتائجه بالبطولة وبالدوري الإيطالي ويحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة.


موعد مباراة إنتر ميلان وميلان بالدوري الإيطالي
يحل فريق ميلان ضيف ثقيل على إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.


تشكيل إنتر ميلان المتوقع فى غياب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب الإيقاف
حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع : ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري
خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس
خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو


بينما تشكيل ميلان المتوقع تحت قيادة المدرب بيولى سيكون كالأتي :
حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا
خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو
خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش

Advertisements

أخبار تهمك

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ 42 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 9 ساعات

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

04:21 ص

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status