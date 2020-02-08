التشكيل المتوقع وموعد مباراة إنتر وميلان

ينتظر عشاق كرة القدم الإيطالية، قمة مباريات الجولة 23 عندما يستضيف فريق انتر ميلان نظيره اى سي ميلان فى ديربي الغضب المنتظر دائمًا جماهيريًا، يوم الأحد الموافق 9 فبراير فى لقاء سيقوده الحكم فابيو ماريسكا.









ويحاول النيراتزورى تحت قيادة المدرب المخضرم انطونيو كونتي منافسة يوفنتوس متصدر البطولة، والفوز للصعود للمركز الأول ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط على السيدة العجوز، بينما الروسينيري يسعي لتحسين نتائجه بالبطولة وبالدوري الإيطالي ويحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة.









موعد مباراة إنتر ميلان وميلان بالدوري الإيطالي

يحل فريق ميلان ضيف ثقيل على إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.









تشكيل إنتر ميلان المتوقع فى غياب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب الإيقاف

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع : ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو









بينما تشكيل ميلان المتوقع تحت قيادة المدرب بيولى سيكون كالأتي :

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا

خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش



