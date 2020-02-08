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مشاهدات قياسية لبرومو أغنية عمرو دياب الجديدة "عم الطبيب" (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 04:45 ص
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بوابة الفجر
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حقق برومو أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة، "عم الطبيب" نجاحًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وبلغ عدد مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الماضي حتى الآن أكثر من 699,681 مشاهدة حتى الآن.

كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني" أول اغنية من ألبوم عمرو_دياب الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".

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