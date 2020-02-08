اليوم.. شُعبة "المصورين الصحفيين" تعقد انتخابات مجلسها التنفيذي

تعقد شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، انتخابات مجلسها التنفيذي، والتي كانت قد تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضو ممن لهم حق المشاركة.

ومن المفترض أن يكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

وكانت الشُعبة قد فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضوًا.



وكان قد أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، إن مجلس شُعبة المصورين الصحفيين، وافق بالإجماع على رفع اسم أحمد محمد جمعة المرشح على منصب نائب المقرر، لجدول العضوية.

وقال خلال انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الخميس 23 يناير الماضي، إن الانتخابات كانت تُعقد على مدار دورتين وفقًا لخطأ إجرائي؛ فلم تتضمن اللائحة إجراء الانتخابات على منصب نائب مقرر الشُعبة، ولكن تُجرى على مقرر الشعبة و4 أعضاء فقط، وتعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.

وأضاف "كامل" أن هذا الإجراء يخالف المادة رقم 7 من لائحة الشُعب والروابط بالنقابة، على أن تُعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.