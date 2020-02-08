عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. شُعبة "المصورين الصحفيين" تعقد انتخابات مجلسها التنفيذي

السبت 08/فبراير/2020 - 05:18 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

تعقد شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، انتخابات مجلسها التنفيذي، والتي كانت قد تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضو ممن لهم حق المشاركة.

 

ومن المفترض أن يكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

 

وكانت الشُعبة قد فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضوًا.


وكان قد أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، إن مجلس شُعبة المصورين الصحفيين، وافق بالإجماع على رفع اسم أحمد محمد جمعة المرشح على منصب نائب المقرر، لجدول العضوية.

 

وقال خلال انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الخميس 23 يناير الماضي، إن الانتخابات كانت تُعقد على مدار دورتين وفقًا لخطأ إجرائي؛ فلم تتضمن اللائحة إجراء الانتخابات على منصب نائب مقرر الشُعبة، ولكن تُجرى على مقرر الشعبة و4 أعضاء فقط، وتعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.

 

وأضاف "كامل" أن هذا الإجراء يخالف المادة رقم 7 من لائحة الشُعب والروابط بالنقابة، على أن تُعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محمود كامل شعبة المصورين الصحفيين انتخابات شعبة المصورين الصحفيين الفجر

أخبار تهمك

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 6 ساعات

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 13 ساعة

من القاهرة لأسوان.. أول طريق خرساني في صعيد مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 7 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد مشاركتهم في تغطية مونديال روسيا 2018.. "الصحفيين" تكرم المصورين (فيديو وصور)

غدًا.. 'الصحفيين' تعقد انتخابات شُعبة المحررين الثقافيين

اليوم.. "الصحفيين" تعقد انتخابات شُعبة المحررين الفنيين

بعد اعتداء لاعبي الزمالك على صحفيين.. استقالة رئيس شعبة المصورين

شكوى لنقيب الصحفيين ضد مجلس إدارة نادي الزمالك

بدء التسجيل بعمومية 'شُعبة المصورين'

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status