Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبريل 2020.. افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 05:01 ص
Advertisements
جانب من التطوير
جانب من التطوير
كرستينا عياد
Advertisements

باعتباره من أهم مواصلات النقل العامة، والتي يقلها يوميًا ملايين المواطنين المصريين، باعتبارها شريانًا أساسيًا لنا؛ فتعمل وزارة النقل على تطوير خطوط مترو الأنفاق، وافتتاح العديد من المحطات الجديدة، بما يخدم ملايين المواطنين الآخرين، ويزيد من مستوى الخدمات المُقدمة.

 

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، قد وجه بضرورة تكثيف الأعمال بالمرحلة الرابعة (شارع الأهرام بمصر الجديدة - مطار القاهرة)، بطول 18.17 كم وعدد المحطات 15 محطة، من الخط الثالث، للانتهاء من ستة محطات، وإنهاء اختبارات انظمة التشغيل والتحكم الخاص بها، لفتح المحطات للركاب في  25 إبريل 2020.

 

وقال "الوزير" إن ذلك سيكون بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)؛ لما  لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق من أهمية، كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

 

وفيما يلي تستعرض "الفجـر" في الفيديو أبرز معلومات عن المحطات الست.

 

أولًا محطة النزهة:

تعتبر أول محطة فوق الأرض، يصل ارتفاعها 10 م فوق سطح الأرض، بعدما تم تحويلها إلى محطة علوية بدلًا من نفقية، عقب تسرب المواد البترولية للتربة بها منذ بدايات أعمال إنشائها، وتقع في نهاية نادي الشمس بالقرب من منطقة جسر السويس.

 

ثانيًا محطة هشام بركات:

تُعد أول محطة علوية حقيقية، والمُقامة على كباري يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا فوق سطح الأرض.

 

ثالثًا محطة قباء:

تخدم المحطة المنطقة المجاورة لها، وتعد من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتقع بالقرب من مستشفى السعودي الألماني.

 

رابعًا محطة عمر ابن الخطاب:

من محطة عمر بن الخطاب، يسير القطار في اتجاة اليسار نحو كوبري الحرفيين، وصولًا إلى كوبري الهايكستب.

 

خامسًا محطة الهايكستب:

تقع بالقرب من طريق الإسماعيلية الصحراوي، وصولًا لمحطة عدلي منصور، وتعُد المحطة الأعلى ارتفاعًا ضمن المحطات الستة؛ حيث يصل ارتفاعها إلى 16 مترًا فوق سطح الأرض.

 

سادسًا محطة عدلي منصور:

هي المحطة النهائية بالخط الثالث، وتُعد محطة تبادلية مع القطار المكهرب الذي مقررًا أن يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع بالقرب من موقف العاشر.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل العاصمة الإدارية أخبار 2020

أخبار تهمك

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 8 ساعات

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير النقل يعلن موعد افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب "مترو الأنفاق" السبت المقبل

وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطات مترو ماسبيرو الزمالك

وزير النقل: بدء توريد 32 قطار مكيف للخط الثالث للمترو أبريل 2020

وزير النقل: تشغيل محطات قباء وعمر بن الخطاب وعدلي منصور 2020

أيسر أحمد متحدثًا لـ"القومية للإنفاق"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

04:21 ص

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status