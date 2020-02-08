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ماذا قدم هالاند حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند؟

السبت 08/فبراير/2020 - 04:15 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كالعادة يقدم النرويجي إرلينج براوت هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني مستويات رائعة مع الفريق منذ انضمامه للنادي.

انضمام هالاند إلى بوروسيا دورتموند
وكان هالاند قد انضم إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي سالزبورج النمساوي عقب صراع قوي مع كبار قارة أوروبا.

مشاركات هالاند مع نادي بوروسيا دورتموند حتى الآن
وقد شارك إرلينج براوت هالاند في 4 مباريات حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف ولم يصنع أي هدف.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند القادمة
ويستعد نادي بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره نادي بايرن ليفركوزن الألماني اليوم السبت 8 فبراير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ترتيب نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني الممتاز
ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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