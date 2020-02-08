10 معلومات عن مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري

تُستكمل مساء غد الأحد منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث قمة الإسماعيلي ضد الزمالك المقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلية.





موعد مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك نساء غد الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الإسماعيلية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق انتصار جديد بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بينما يآمل فريق الدراويش في الثلاثة نقاط لتحسين وضع برازيل العرب في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.









10 معلومات لا تعرفها عن قمة الإسماعيلي ضد الزمالك

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام معلومات هامة قد تكون غائبة عن أذهان العديد من مشجعي القلعتين الصفراء والبيضاء وذلك قبل لقائهما غد الأحد في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









1- الزمالك رابع أقوى خط هجوم

سجل لاعبو الزمالك 20 هدف في 14 مواجهة خلال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز بمعدل هدف في المباراة الواحدة وهوا العدد الذي جعل الأبيض في ترتيب الأقوى هجوميا في المسابقة المحلية حيث يتصدر هجوم الأهلي القائمة برصيد 37 هدف خلفه بيراميدز الذي سجل هجومه 25 ويليه المقاولون العرب





2- دفاع الأبيض متين

استقبلت شباك الزمالك في 14 جولة عدد 10 أهداف كثاني أقوى خط دفاع في الدوري المصري خلف الأهلي الأقوى والذي سكن مرماه ثلاثة أهداف فقط.





3- دفاع الإسماعيلي ضعيف

وعلى الجانب الآخر استقبلت شباك الدراويش 18 هدف في 16 جولة وهوا معدل سئ دفاعيا وهوا ما يرجح كفة هجوم الأبيض في مواجهة الأحد.





4- شيكابالا نجم مشترك لن يتواجد في قمة الأحد

لاعب الزمالك الحالي والإسماعيلي السابق لن يكون متواجدا في قمة الأحد بسبب معاناته من إصابة عضلية والتى أبعدته عن المشاركة فى مباراة حرس الحدود الأخيرة، فى الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى، والذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها محمود علاء وأحمد زيزو.





5- الوافد الأوغندي الجديد يظهر أمام الزمالك

يظهر الوافد الأوغندي الجديد باتريك كادو لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء الأحد وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادما من نهضة بركان المغربي.





6- الإسماعيلي يستعيد الثنائي المصاب أمام الزمالك

يستعيد الإسماعيلي الثنائي عماد حمدي ومحمد صادق لاعبي الفريق المصابين أمام الزمالك في قمة الأحد ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





7- غيابات الإسماعيلي

ويفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية.





8- عودة مصطفي محمد وعبد الغني للزمالك أمام الإسماعيلي

يعود مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود.





وقرر باتريس كارتيون المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





9- عودة ساسي أمام الإسماعيلي

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لقائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى حيث فضل المدرب الفرنسي استبعاد نجم وسط الأبيض من مباراة الفريق الماضية أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقان مؤخراً في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.





10- عاشور يدير قمة الإسماعيلي ضد الزمالك

وكانت أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن حكام قمة الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، والتي ستجمع بين الزمالك والإسماعيلي ضمن إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويدير قمة الإسماعيلي ضد الزمالك طاقم مكون من؛ محمود عاشور وتحسين السادات ومحمد محمود لطفى، وشريف حسن حكما رابعا.



