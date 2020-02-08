Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الإسماعيلي رسمياً

السبت 08/فبراير/2020 - 04:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
سيفتقد نادي الزمالك أحد أهم أسلحته خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة، في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.


ووفقاً لمصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن نجم الفريق وقائده محمود عبد الرازق <<شيكابالا>> سيتغيب عن مواجهة الفريق المرتقبة ضد الإسماعيلي بسبب الإصابة.

وتلقى شيكابالا إصابة قوية في العضلة الضامة، في مران الفريق إستعداداً لمواجهة حرس الحدود في الماضية، الأمر الذي أدى لغيابه عن المباراة التي حسمها الزمالك بثنائية مجمود علاء وأحمد سيد <<زيزو>>.


وعقد الجهاز الطبي لنادي الزمالك إختباراً طبياً اليوم للاعب، إلا أن التقارير الطبية أكدت صعوبة لحاقه بمباراة الإسماعيلي، ليغيب رسمياً عن المواجهة.


وكان الزمالك قد حقق فوزاً سهلاً على حرس الحدود بهدفين دون رد، في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بملعب القاهرة الدولي.


ويحل الزمالك بعد غد الأحد 9 فبراير ضيفاً على الإسماعيلي، في لقاء الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بقارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.
Advertisements

أخبار تهمك

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 11 ساعة

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ 41 دقيقة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 6 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

04:21 ص

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status