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"القوى العاملة" تعُلن وظائف جديدة براتب مجزي بكفر الدوار

السبت 08/فبراير/2020 - 04:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى المصانع الخاصة، لمصنوعات النسيج، بكفر الدوار، وذلك براتب 2000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى المصنع، عدد 50 جوكر، و50 أورلية، و50 أوفر.

وتوفر الشركة فرص العمل للذكور والإناث، كما حددت ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 35 عام، وذلك براتب يبدأ من 1500 جنيه حتى 2000 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، أماني أحمد عنتر 0105157194.
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