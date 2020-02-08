بعد انتشار "كورونا".. أستاذ مناعة يوجه نصيحة مهمة للمصريين

نصح الدكتور طارق غيث، أستاذ المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الزقازيق، المواطنين بعدم القلق من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة فقط.



وقال غيث، إنه لا داعي لقلق أولياء الأمور على دخول أولادهم المدارس في ظل التخوف من ظهور فيروس كورونا، معقبا: "بلاش فوبيا من الكورونا.. ولكن الاحتياط واجب".



وأشار "غيث"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن أي طالب ترتفع درجة حرارته أو يصاب بنزلة برد يحصل على إجازة فورًا من مدرسته، مشددا على أهمية حرص كل طالب على نظافته الشخصية من خلال غسل اليدين لمكافحة العدوى.



وأضاف أستاذ المناعة والحساسية بكلية طب جامعة الزقازيق، "اللي عايز يعطس ومش معاه منديل.. يعطس في الكم"، منوها بأنه يمكن ارتداء كمامة في الأماكن المغلقة فقط.