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في ذكرى وفاة إبراهيم الشقنقيري.. تعرف على أبرز المعلومات عن حياة المخرج الراحل

السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل هذه الأيام ذكرى وفاة المخرج المصري ابراهيم الشقنقيري، العاشق للفن منذ صغره، والذي قدم العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في ذهن الملايين حتى الآن.

ويستعرض"الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه.

1- ولد في 10 أغسطس عام 1936م.

2- تخرج في عام 1960م، من كلية الأداب قسم سينما جامعة كاليفورنيا.

3- أخرج العديد من الأعمال السينمائية والتليفزونية منها محاكمة علي بابا، حدث في الهرم، حكايات بنات، علي الزبيق، أرض النفاق، ساكن قصادي، عيون، انا لا أكذب ولكني أتجمل، فوزية البرجوازية.

4- حصل على عدة جوائز خلال مسيرته الفنية منها جائزة لفيلمه "الكتاب ذو الغلاف الجميل"، وجائزة أفضل مخرج لفيلم "إستقالة عالمة ذرة"، وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الأسكندرية الدولي، ومهرجان لينبيرغ.

5- أخرج من عائلته ثمرة موهوبة للمجال الفني وهو ابن أخيه الفنان محمد الشقنقيري.

6- توفي في الـ 82 من عمره يوم 8 فبراير عام 2018.


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