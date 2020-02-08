خاص - إبراهيم حسن: نرفض قيادة المصري في وجود المجلس الحالي

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي سموحة حقيقة موافقة التوأم على العودة من جديد لتدريب فريق المصري البورسيعدي.









ونفى إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" وجود أي تواصل أو موافقة قائلا: نرفض تدريب الفريق في ظل وجود هذا المجلس حاليا أو في المستقبل.









وعن سؤاله في حالة تواصل المجلس مع التوأم لقيادة الفريق قال حسن : نرفض أي تواصل من المجلس معانا وهذا كان سبب استقالتنا فكيف نعود الأن.









وكان قد تداول البعض أنباء عن موافقة حسام حسن المدير الفني السابق على قيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال وهو نفاه شقيقة مؤكدا على أنه لم يحدث مطلقًا ولم يصرح العميد بأي شئ للاعلام.









وأضاف : نحترم ونقدر رغبة جماهير بورسعيد المخلصة، نحن نعتبر بورسعيد بلدنا والعودة للنادي المصري مسئلة وقت أجلا أم عاجلًا.



