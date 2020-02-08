هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يحل فريق يوفنتوس المتصدر، ضيفاً على ملعب "مارك أنطونيو بينتيجودي" بمدينة فيرونا، لمواجهة فريق هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت 8 فبراير، ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي.





ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري لمواصلة الإنتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، والإستمرار في صدارة أندية الكالتشيو، وإنتظار نتيجة ديربي ميلان، لتوسعة الفارق مع إنتر ميلان في حال تعثره.





بينما يأمل هيلاس فيرونا بقيادة مدربه إيفن يوريتش لإحداث المفاجأة وتحقيق الفوز على المتصدر، والتقدم نحو المراكز الأوروبية.





ويمر فيرونا بحالة منتعشة، حيث لم يهزم في آخر خمس جولات له في الكالتشيو، محققاً ثلاث تعادلات وإنتصارين.





ترتيب هيلاس فيرونا ويوفنتوس

يحتل هيلاس فيرونا المركز العاشر في ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 31 نقطة من 22 مباراة، حققها من 8 إنتصارات وسبع تعادلات ومثلها هزائم، له 26 هدفاً وعليه 23.





ويفصل فيرونا نقطتين فقط عن بولونيا صاحب المركز السادس، والمؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.





في المقابل يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.





وحقق يوفنتوس نقاطه من 17 فوز وثلاث تعادلات وهزيمتين، له من الأهداف 43 هدفاً وعليه 21 هدف.





موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

تنطلق أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت دبي وأبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4 بتعليق حفيظ دراجي، ويديرها الحكم الإيطالي دافيدي ماسا.





التشكيل المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس.

من المحتمل أن يبدأ المدرب إيفان يوريتش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ماركو سيلفستري.

خط الدفاع: ماراش كومبولا – كوراي جونتر – أمير رحماني.

خط الوسط: دافيدي فاروني – ميجيل فيلوسو – سفيان أمرابط – داركو لازوفيتش.

خط الهجوم: فاليريو فيري – ماتيا زاكاني – صامويل دي كراميني.





بينما من المحتمل أن يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – ميراليم بيانيتش – أدريان رابيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجوايين – دوجلاس كوستا.



