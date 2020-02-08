تعرف على عدد مشاهدات الإعلان الترويجي لأغنية الهضبة الجديدة "يا روقانك" (فيديو)









نجح برومو أغنية "يا روقانك" الجديدة للمطرب الهضبة عمرو دياب، في حصد عدد مشاهداات قياسي منذ طرحه بيوتيوب في 2 فبراير الجاري





الإعلان التشويقي للأغنية استطاع أن يحصد أكثر من 507,507 مشاهدة في وقت قياسي.





ولاقى الإعلان الترويجي للأغنية إعجاب جمهور الهضبة، حيث علق أحدهم قائلًا: "أذكي مطرب أقسم بالله"، كما علقت أخرى: "لما البرومو حلو كده اومال الأغنيه إيه بقى".





يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع فيسبوك برومو أغنية "ياروقانك" ثالث أغنيات البوم الهضبة الجديد "سهران".





الأغنية من كلمات احمد المالكي ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.





كان عمرو دياب، أعلن طرح ألبومه الجديد يوم ١٢ فبراير الجاري، حيث يضم ١٢ أغنية جديدة تمامًا لم يسبق طرحها من قبل.





ومن المرتقب أن يحيي الهضبة حفلًا كبيرًا بمركز المنارة للمؤتمرات اخر الشهر الجاري احتفالا بصدور الألبوم.



